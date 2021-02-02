 

Главный терапевт РФ назвала побочные эффекты вакцинации

02.02.2021, 5:54, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

В первые дни после прививки от коронавируса следует обратить внимание на гриппоподобные симптомы, сообщила главный внештатный терапевт Минздрава, директор Национального медицинского исследовательского центра терапии и профилактической медицины Оксана Драпкина.

«Опасаться не надо ничего, а наблюдать надо вот за чем. Могут быть гриппоподобные симптомы, гриппоподобное состояние. Слабость, немножко ломота, склонность ко сну, сонливость, может подниматься температура кратковременно. Она может сопровождаться немножко ознобом», – приводит слова Драпкиной РИА «Новости».

По данным главного внештатного терапевта Минздрава, обычно побочные эффекты сохраняются в течение первых суток с момента введения вакцины в организм, поэтому повода для опасения нет. Директор Национального медицинского исследовательского центра терапии и профилактической медицины уточнила, что очень редко после вакцинации у людей поднимается температура выше 39 градусов. «Чаще всего это до 38, если выше, чем 38, мы рекомендуем принять таблеточку парацетамола или, если чуть ниже, чем 38, но плохо переносится», – сказала Драпкина в эфире «Первого канала». Она подчеркнула, что в таких случаях «не нужно никуда бежать» за помощью.

Напомним, летом 2020 года президент РФ Владимир Путин объявил о регистрации первой в мире вакцины от коронавируса. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году. По данным разработчика препарата – центра имени Гамалеи, эффективность вакцины оказалась близка к 100%. В октябре президент объявил, что новосибирский научный центр «Вектор» зарегистрировал вторую российскую вакцину от коронавируса под названием «ЭпиВакКорона». Также Путин сообщил, что в скором времени будет зарегистрирована третья вакцина Центра имени Чумакова Российской академии наук, поставки препарата запланированы на март. Массовая вакцинация населения от коронавируса стартовала в РФ 18 января 2021 года. Вакцинация проводится бесплатно и на добровольной основе.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.01 / Дзюба заразился коронавирусом

13.10 / Арктическая экспедиция подтвердила факт «умирания» Северного Ледовитого океана

01.09 / Тихановская встретилась с вице-президентом парламентской ассамблеи НАТО

31.01 / Онколог рассказал, кому не надо делать прививку от COVID

28.06 / В США может появиться 51-й штат

06.01 / В Apple недовольны продажами смартфонов iPhone 12 mini

24.08 / Врио главы Коми оценил экономическую ситуацию в республике

23.01 / В Индонезии обнаружено древнейшее наскальное изображение животного

18.10 / Елизавета II помиловала убийцу, который с рогом нарвала помогал обезвредить террориста на Лондонском мосту

08.09 / Еще одна страна открыла въезд для россиян

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска