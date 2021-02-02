Главный терапевт РФ назвала побочные эффекты вакцинации

02.02.2021, 5:54, Новости дня

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В первые дни после прививки от коронавируса следует обратить внимание на гриппоподобные симптомы, сообщила главный внештатный терапевт Минздрава, директор Национального медицинского исследовательского центра терапии и профилактической медицины Оксана Драпкина.

«Опасаться не надо ничего, а наблюдать надо вот за чем. Могут быть гриппоподобные симптомы, гриппоподобное состояние. Слабость, немножко ломота, склонность ко сну, сонливость, может подниматься температура кратковременно. Она может сопровождаться немножко ознобом», – приводит слова Драпкиной РИА «Новости».

По данным главного внештатного терапевта Минздрава, обычно побочные эффекты сохраняются в течение первых суток с момента введения вакцины в организм, поэтому повода для опасения нет. Директор Национального медицинского исследовательского центра терапии и профилактической медицины уточнила, что очень редко после вакцинации у людей поднимается температура выше 39 градусов. «Чаще всего это до 38, если выше, чем 38, мы рекомендуем принять таблеточку парацетамола или, если чуть ниже, чем 38, но плохо переносится», – сказала Драпкина в эфире «Первого канала». Она подчеркнула, что в таких случаях «не нужно никуда бежать» за помощью.

Напомним, летом 2020 года президент РФ Владимир Путин объявил о регистрации первой в мире вакцины от коронавируса. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году. По данным разработчика препарата – центра имени Гамалеи, эффективность вакцины оказалась близка к 100%. В октябре президент объявил, что новосибирский научный центр «Вектор» зарегистрировал вторую российскую вакцину от коронавируса под названием «ЭпиВакКорона». Также Путин сообщил, что в скором времени будет зарегистрирована третья вакцина Центра имени Чумакова Российской академии наук, поставки препарата запланированы на март. Массовая вакцинация населения от коронавируса стартовала в РФ 18 января 2021 года. Вакцинация проводится бесплатно и на добровольной основе.