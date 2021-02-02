Путин возложил цветы к могиле Ельцина

02.02.2021, 5:00, Новости дня

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Президент РФ Владимир Путин возложил цветы к могиле первого президента страны Бориса Ельцина на Новодевичьем кладбище в Москве по случаю 90-летия со дня его рождения.

«Конечно, страна должна помнить о таких людях, как Борис Николаевич. И я, разумеется, помню об этом. И никогда не забуду», – сказал глава государства во время церемонии.

Также Путин возложил цветы на могилу народного артиста СССР Василия Ланового, который в понедельник был похоронен на Новодевичьем кладбище.

Ранее в этот день цветы к могиле первого президента РФ возложили его вдова Наина Ельцина, сотрудники «Ельцин центра», друзья и соратники политика, в частности руководитель управления делами президента в 1993-2000 годах Павел Бородин, журналист Николай Сванидзе, зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, глава «Императорского православного палестинского общества» Сергей Степашин, работавший в 1990-х годах в правительстве.

1 февраля, исполнилось 90 лет со дня рождения Ельцина, он руководил страной с 10 июля 1991 года по 31 декабря 1999 года.

Памятные мероприятия прошли также в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге, передает РИА «Новости».