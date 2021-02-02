 

США пообещали Украине активную военную помощь

02.02.2021, 5:00, Новости дня
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Госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен в телефонном разговоре с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой пообещал продолжать оказывать Киеву активную экономическую и военную помощь со стороны США, сообщил глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.

«Госсекретарь отметил [наличие] со стороны обеих [представленных в Конгрессе США] партий мощной поддержки Украины и [заявил о] приоритете, который США придают [вопросам] суверенитета, территориальной целостности и евроатлантических устремлений Украины. Он пообещал продолжать активную экономическую и военную помощь [со стороны] США Украине», – приводит текст заявления Прайса ТАСС.

По словам Прайса, глава американского внешнеполитического ведомства также «подчеркнул важность сохранения Украиной прогресса в борьбе с коррупцией, реализации [принципа] верховенства закона» и осуществлении экономических реформ. «Госсекретарь и глава МИД Кулеба также обсудили текущие усилия Украины по борьбе с COVID-19 и достижению дипломатического урегулирования относительно российской агрессии на востоке Украины и в Крыму», – сообщил Прайс.

Напомним, накануне инаугурации 46го американского президента будущий госсекретарь США Энтони Блинкен и будущий глава Пентагона Ллойд Остин на слушаниях сенатском комитете по иностранным делам поддержали поставки американского оружия Украине. В декабре 2020 года президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду, что Байден поспособствует прекращению войны в Донбассе. В свою очередь глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев рассчитывает на продолжение поставок американского оружия после инаугурации Байдена. Согласно докладу Агентства по оборонному сотрудничеству и безопасности США, в 2020 году Украина получила от США оружия на 510 млн долларов. В МИД РФ выразили уверенность, что после прихода к власти новой американской администрации Соединенные Штаты продолжат «накачивать» Украину оружием.

Отметим, РФ неоднократно заявляла, что не причастна к событиям на востоке Украины и не является стороной внутриукраинского конфликта. В Москве подчеркивали, что все обвинения в ее адрес бездоказательны. Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.



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