Российского оппозиционера Яшина арестовали на 10 суток

01.02.2021, 22:48, Новости дня

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Измайловский районный суд арестовал на 10 суток российского оппозиционера, главу московского муниципального округа Красносельский Илью Яшина по делу о неповиновении сотруднику полиции. Об этом он сообщил в Facebook.

Политика задержали 31 января вместе с директором “Открытой России” Андреем Пивоваровым. Их машину остановили сотрудники ГИБДД, чтобы осмотреть. В задержании участвовали сотрудники центра по противодействию экстремизму и ОМОН. Им обоим вменили неповиновение полицейскому за то, что они отказывались выйти из машины. Политики утверждают, что вышли по первому требованию.

В самом финале акции меня задержали. Целая спецоперация: ДПС блокировала нас с @brewerov в машине, приехали бойцы ОМОН и опера центра Э. Везут в отдел полиции. Видимо, будут арестовывать pic.twitter.com/TkPecDJRO9

— Илья Яшин (@IlyaYashin) January 31, 2021

Также Яшина оштрафовали на 20 тыс. руб. (около 7,5 тыс. грн) за участие в несанкционированном митинге. Согласно материалам дела, он вел за собой колонну из 500 человек и скандировал “Свободу Навальному!”. По словам Яшина, в качестве доказательств обвинение использовало фото и видео, на которых его нет.

Политик отметил, что сначала ему вменили статью об участии в акции, которая не предполагает ареста, только штраф. “Когда это выяснилось, начальство забегало. Добродушный майор, оформлявший мой протокол, честно признался: “Извини уж, команда закрывать тебя, вот сейчас что-то придумывают…” – написал он.

Пивоварову по тем же статьям назначили 29 суток ареста.

https://www.facebook.com/yashin.ilya/posts/3732141973506087

Летом 2019 года, во время выборов в Москгордума, Яшина арестовывали на 10 суток пять раз подряд.

31 января в нескольких десятках российских городов прошли акции протеста в поддержку Навального. На них задержали, по данным правозащитников, более 5 тыс. человек. Среди задержанных было почти 100 журналистов и жена Навального Юлия. Вечером Навальную отпустили из полиции.

Предыдущие акции в поддержку Навального прошли 23 января. В штабе политика заявили, что в митингах по всей стране участвовали 250–300 тыс. человек. Задержали, по данным правозащитников, более 4 тыс. протестующих, в том числе около 200 несовершеннолетних.

Акции проходят в связи с тем, что когда 17 января 2021 года Навальный вернулся в Россию, его сразу же задержали по делу “Ив Роше” и отправили под арест на 30 суток. Еще в 2014 году в рамках этого дела оппозиционер получил 3,5 года условно и до 29 декабря 2020-го находился на испытательном сроке. Он должен был не реже двух раз в месяц приходить на регистрацию в органы Федеральной службы исполнения наказаний, однако с августа по январь пробыл в Германии на лечении после отравления. Теперь условный срок ему могут заменить на реальный.

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