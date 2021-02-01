В Минске во время экскурсии задержали гида и туристов за “несанкционированное массовое мероприятие”

01.02.2021, 21:54, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Во время экскурсии в центре Минска задержали сертифицированного гида Оксану Манкевич и всю группу туристов, им вменяют проведение несанкционированного массового мероприятия. Об этом сообщает местное издание TUT.BY.

Туристов и экскурсовода задержали в воскресенье, 31 января, возле гостиницы “Минск”. Их обвинили в “нарушении порядка организации или проведения массовых мероприятий” (ст. 23.34 КоАП).

По словам одной из задержанных, всех участников тургруппы поместили в автобус, где находились случайно задержанные прохожие, в том числе иногородние отец с сыном, которые шли на вокзал на электричку.

В суде Манкевич рассказала, что проводила экскурсию: сначала в ней принимали участие 11 человек, на момент задержания их было семеро. Она показала все документы, объяснила, что закон не обязывает регистрировать мероприятия такого рода.

Сегодня суд осудил гида и еще одну участницу группы на 15 суток административного ареста. Двух туристок оштрафовали на 30 базовых величин (870 белорусский рублей, около 9,5 тыс. грн). Суд над остальными участниками тургруппы продолжается.

Экскурсовод себя виновной не признала.

По данным правозащитного центра “Весна”, 31 января белорусские силовики схватили более 160 человек, списки обновляются. Самый молодой из задержанных – 2000 года рождения, самый пожилой – 1953-го.

Часть задержанных отпустили, часть – отправили в минский изолятор на Окрестина, известный плохим отношением к удерживаемым лицам.

С 9 августа 2020 года в Беларуси продолжаются массовые акции протеста несогласных с озвученными избирательной комиссией результатами голосования на выборах президента. По официальным данным, победу в них одержал на тот момент глава государства Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей (он возглавлял страну с 1994 года). Второе место с 10,1% голосов заняла белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, используя светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения. По данным правозащитного центра “Весна”, с августа в стране задержали более 25 тыс. человек, суммарно они получили 83 тыс. суток ареста. Власти заявили о четырех погибших участниках митингов, оппозиция – о восьми.

23 сентября Лукашенко провел тайную церемонию инаугурации, впервые в истории Беларуси ее не анонсировали и не транслировали по телевидению. Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания, Украина и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко.

Евросоюз 2 октября ввел ограничительные меры против 40 лиц, ответственных за фальсификацию результатов президентских выборов и насильственное подавление мирных протестов. 6 ноября ЕС ввел санкции против Лукашенко и еще 14 белорусских чиновников. 17 декабря ЕС ввел третий пакет санкций против Беларуси, ограничительные меры коснулись 29 человек и семи организаций.

Оппозиция настаивает на проведении новых выборов в Беларуси. Лукашенко заявил, что сначала в стране надо изменить конституцию (проект новой конституции, по его словам, представят в этом году), а уже после этого провести новые выборы.

—