Байден поручил пересмотреть политику в отношении Северной Кореи

01.02.2021, 21:30, Новости дня

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Американский президент Джо Байден попросил свою команду по нацбезопасности пересмотреть политику в отношении КНДР «по всем направлениям», сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен.

Команде по нацбезопасности предстоит определить наиболее эффективные способы денуклеаризации Корейского полуострова, новый инструментарий включает и дальнейшие санкции против КНДР, а также дипломатические стимулы, сообщил Блинкен в интервью NBC News, передает РИА «Новости».

В начале января северокорейский лидер Ким Чен Ын назвал главным врагом КНДР США. Он заявил, что политика Вашингтона в отношении КНДР останется неизменной вне зависимости от того, кто возглавляет американскую администрацию.

По словам Ким Чен Ына, США смогут улучшить отношения с республикой, только отказавшись от своих «враждебных намерений». Он подчеркнул, что Пхеньян должен продолжать развивать свой ядерный арсенал.