 

На трех судей КС Украины составлены админпротоколы

01.02.2021, 18:48, Новости дня
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Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) составило админпротоколы о конфликте интересов относительно трех судей Конституционного суда Украины, сообщила пресс-служба ведомства.

Протоколы составлены в отношении Владимира Мойсика, Игоря Слиденко и Ирины Завгородней.

Как отметили в пресс-службе, председатель НАПК Александр Новиков пояснил, что во время участия в рассмотрении решения об электронном декларировании все трое судей "действовали в условиях конфликта интересов, что содержит признаки административного правонарушения", передает РИА «Новости».

До рассмотрения решения об электронном декларировании НАПК вручило административные протоколы Мойсику и Слиденко. Судьи вовремя не подали уведомление о существенных изменениях в имущественном состоянии.

Признаки конфликта интересов усматриваются и в действиях судьи Ирины Завгородней. Так, до принятия КСУ упомянутого решения НАПК выявило в декларациях судьи за 2018 и 2019 годы недостоверные сведения. В частности, судья не задекларировала автомобиль Land Rover, который принадлежит ее мужу. Второй админпротокол был составлен из-за закрытия дела после принятия КС скандального решения о признании неконституционными ряда антикоррупционных норм.

Ранее сообщалось, что замминистра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Виталий Немилостивый был задержан полицейскими за вождение в нетрезвом состоянии. На него составили админпротокол за «управление в состоянии опьянения» и постановление за нарушение требований дорожного знака «выезд на дорогу с односторонним движением», а также протокол об админзадержании.



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