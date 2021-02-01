 

Стало известно, когда зонд OSIRIS-REx отправится на Землю с астероида Бенну

01.02.2021, 18:12, Новости дня
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В мае текущего года космический зонд отправится с астероида Бенну обратно на Землю, сообщают в НАСА. Напомним, что в рамках данной миссии был произведен забор грунта с данного космического тела, которые теперь ожидают получить ученые.

Как говорят специалисты, успешной данную миссию можно будет считать только тогда, когда образцы материала будут успешно доставлены на Землю.

Теперь осталось подождать несколько месяцев до старта, а затем еще два года, пока зонд будет следовать к Земле. Именно столько времени понадобится для преодоления расстояния от астероида Бенну. В общем, большая часть работы уже пройдена, остается только ее закончить, уточняют эксперты. Хотя, справедливости ради, надо сказать, что впереди еще может оказаться немало трудностей.



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