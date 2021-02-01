Минздрав Армении одобрил применение «Спутника V»

01.02.2021, 17:54, Новости дня

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Министерство здравоохранения Армении одобрило применение российской вакцины от коронавируса «Спутник V», сообщила пресс-служба Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).

«РФПИ объявляет об одобрении российской вакцины против коронавируса «Спутник V» Министерством здравоохранения Республики Армения», – говорится в сообщении.

В РФПИ отметили, что решение об одобрении вакцины принято указом министерства здравоохранения на основании данных фазы III клинических исследований в РФ без проведения дополнительных исследований в Армении.

По данным ведомства, вакцина «Спутник V» зарегистрирована в России, Беларуси, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркменистане, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея и Тунисе.

Главы РФПИ Кирилла Дмитриева подчеркнул, что число государств-партнеров РФ по СНГ, которые разрешили применение вакцины «Спутник V» на своей территории, постоянно увеличивается. «Сегодня мы объявляем об одобрении препарата Министерством здравоохранения Армении, благодаря которому в стране начнется вакцинация граждан с использованием одной из лучших в мире вакцин против коронавируса. Рассчитываем, что наше сотрудничество поможет обеспечить защиту здоровья людей и приблизить отмену ограничений, введенных в связи с коронавирусом», – добавил он.

В ноябре 2020 года глава российского Минздрава Михаил Мурашко передал армянскому коллеге Торосяну образцы вакцины «Спутник V». Позднее армянское министерство сообщало, что вакцину испытают на добровольцах.

В декабре министр здравоохранения Армении Арсен Торосян записался в добровольцы для испытания российской вакцины от коронавирусной инфекции.

Напомним, в августе президент Владимир Путин объявил о регистрации в РФ первой вакцины от коронавируса, которая получила название «Спутник V».