 

Разумков не исключает, что в Раду в третий раз внесут кандидатуру Витренко на пост министра энергетики

01.02.2021, 17:26, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков не исключает еще одно внесение кандидатуры Юрия Витренко на должность министра энергетики. Об этом он сказал сегодня на брифинге, сообщает Укринформ.

Глава парламента напомнил, что согласно законодательству, коалиция предлагает премьеру кандидатуру министра, которую он затем вносит на рассмотрение в сессионный зал.

На уточняющий вопрос журналистов, возможно ли повторное внесение кандидатуры Юрия Витренко, глава парламента ответил так: “На сегодняшний день это не запрещено Конституцией и законом”.

Верховная Рада на заседаниях 17 декабря 2020 и 28 января 2021 дважды провалила назначение Витренко вице-премьер-министром – министром энергетики.

Сам спикер заявил, что не голосовал за Витренко из-за его многомиллионных премий.

Витренко в 2018–2020 годах был исполнительным директором “Нафтогазу”. Принимал участие в Стокгольмском арбитраже, который удовлетворил требования Украины в спорах с “Газпромом” о закупке и транзите российского газа. Он завершил работу в компании в июле 2020-го.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.12 / Путину построили в Сочи копию кабинета в Подмосковье, чтобы скрыть его место нахождение – СМИ

28.10 / Литва ограничила проведение массовых мероприятий из-за коронавируса

21.09 / Volvo повысил цены на пять моделей в России

12.07 / “Жму руку, цем!” Фотожабы на публикацию записей разговора якобы Порошенко с Путиным в 2015 году

26.01 / Байден оценил влияние разногласий с Россией на продление ДСНВ

11.07 / В Москве за сутки умерли 27 пациентов с коронавирусом

09.10 / Президент Киргизии уволил начальника Генштаба ВС

25.12 / Россия положительно оценила сделку ЕС и Британии

27.01 / Стали известны сроки модернизации судна-носителя подводных аппаратов «Мир»

22.10 / В день выборов студия Шустера проведет экзит-полл. Планирует опросить “минимум половину страны”

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска