Вести – безработных на Украине стало больше, а вакансий — меньше

01.02.2021, 16:28, Новости дня

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По сравнению с показателями прошлого года количество безработных на Украине увеличилось на 33%. Как пишут «Вести», по информации Государственной службы занятости Украины, статус безработного имеют около полумиллиона жителей страны. При этом в службе занятости имеется всего 44 тыс. вакансий.



Reuters

По информации Государственной службы занятости Украины, статус безработного имеют более 485 тыс. жителей страны. Как пишут «Вести», в ведомстве отметили, что по сравнению с прошлым годом показатель существенно вырос. В аналогичный период 2020 года количество безработных граждан Украины было на 33% меньше.

Пособие по безработице в первый месяц 2021 года получили 420 тыс. украинцев, что на 137% больше, чем в январе 2020 года. Сейчас в базе Государственной службы занятости чуть более 44 тыс. вакансий, что на 21% меньше, чем в прошлом году.

В 2020 году более 2,2 миллионов украинских граждан воспользовались услугами Госслужбы занятости. Из них половина получила пособие по безработице.

Как напоминает издание, ранее сообщалось, что, по данным на январь 2021 года, в Государственной службе занятости находятся 459 тыс. безработных. Причём среди безработных женщины составляют 56%, мужчины — 44%. Диплом о высшем образовании из них имеют 49% ищущих работу, 34% окончили профессионально-техническое учебное заведение, и только 17% имеют один документ — о среднем образовании.

Кроме того, по данным службы занятости, среди безработных есть граждане, которые имеют дополнительные гарантии содействия в трудоустройстве.