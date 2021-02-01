Euronews – в Европе продолжаются «антикарантинные» демонстрации протеста

01.02.2021, 16:28, Новости дня

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В выходные сразу в нескольких странах Европы состоялись массовые манифестации протеста, участники которых выступили против карантина и введённых в связи с коронавирусом ограничений. Большинство из них заявили, что вышли на защиту демократии и своих гражданских свобод. При этом в ряде случаев полиция не вмешивалась в происходящее, передаёт Euronews.

Сразу в нескольких странах Европы в выходные состоялись крупные манифестации противников антиковидных мер. В Австрии жёсткий локдаун отменят не раньше чем через неделю. В столице страны власти запретили организованное шествие, но активисты всё равно собрали около пяти тысяч человек в центре города. Многие участники сравнивают нынешнюю ситуацию с обстоятельствами прихода к власти австрийских фашистов.

ПРОТЕСТУЮЩИЙ: Я пришёл сюда, чтобы защитить демократию в этой стране! Запрет политических собраний и демонстраций очень напоминает февраль 1934-го.

В Брюсселе задержаны десятки участников сразу двух демонстраций, запрещённых муниципальными властями. На примерно 400 активистов, вышедших на улицу, пришлось около 500 полицейских.

В Бельгии с октября действует карантин, комендантский час и запрет на зарубежные поездки без необходимости. В стране уровень смертности несколько месяцев назад был одним из самых высоких в мире. Но теперь многие граждане считают, что ограничения пора снимать.

ПРОТЕСТУЮЩАЯ: Я думаю, что всё происходящее неправильно! Они объясняют это тем, что вирус убивает людей — но теперь люди умирают от голода, они не могут работать и зарабатывать. И я уверена, что это ненормально.

В Нидерландах полиция работает в режиме повышенной готовности: на прошлой неделе в стране прошли многочисленные беспорядки и погромы из-за вновь ужесточившихся карантинных мер. В воскресенье демонстрация в Амстердаме была в основном мирной, но стражи порядка разогнали и её.

В Словении на улицы вышли родители школьников: накануне в двух регионах страны учебные заведения вновь были закрыты, проработав в сравнительно нормальном режиме всего одну неделю. Этим акциям, которые продолжались два дня, полиция не препятствовала, хотя формально и в Словении действует запрет на массовые собрания.

Дата выхода в эфир 01 февраля 2021 года.