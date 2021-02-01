Найдено объяснение примитивности орудий труда, которые делал доисторический человек

01.02.2021, 16:24, Новости дня

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По данным исследователей, первые орудия труда человек сделал еще примерно три миллиона лет назад. Это бы, в общем-то, не совсем человек, так как в то время Землю населяли наши предки – австралопитеки.

И орудия труда у них были весьма примитивны. А по-другому и быть не могло, говорят ученые. Кисти у предка современного человека были такими же, как у шимпанзе. Большой палец не был противопоставлен остальным четырем.

Итак, никакой ловкости доисторические люди проявлять не могли. Поэтому каменные орудия труда – скребки и пр. – были настолько грубыми. Впрочем, тогда людям удобно было орудовать именно такими вещами. Только в процессе длительной эволюции кисть эволюционировала, приобретя современный вид. Вместе с этим усложнялись и орудия труда.