 

Российская делегация назвала успешными итоги работы в ПАСЕ

01.02.2021, 16:06, Новости дня
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Итоги работы российской делегации в зимней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы успешные, в том числе потому, что ей удалось добиться подтверждения своих полномочий в полном объеме, сообщил вице-спикер Госдумы, глава делегации России в ПАСЕ Петр Толстой.

«Готов сказать, что мы на сегодняшний день оцениваем наше участие в сессии ПАСЕ как победу российских интересов еще на год работы в этой организации», – приводит его слова ТАСС.

Он подчеркнул, что представители российской делегации участвовали в дебатах по различным докладам, вносили свои поправки в резолюции, участвовали в работе комиссий. Толстой добавил, что на полях ассамблеи прошли многочисленные личные встречи с коллегами из других стран.

В свою очередь председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий не исключил, что в дальнейшем будут предприниматься новые попытки отдельных делегаций продвинуть антироссийскую повестку. Слуцкий подчеркнул, что российская делегация в полной мере готова использовать площадку ПАСЕ для продвижения внешнеполитической повестки президента России.

«Я считаю, что можно применить здесь слово «победа». Другое дело, что эту победу нужно удержать. Нужно продвинуться дальше», – сказал он.

Тем временем член делегации, первый заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам Сергей Кисляк назвал ущербным гибридный формат работы ПАСЕ, когда часть парламентариев работает очно, часть – дистанционно. По его словам, российская делегация находилась в «несколько дискриминационном положении». 

«Весь этот формат гибридной работы ПАСЕ весьма ущербен, на мой взгляд. И нынешняя сессия это только подтвердила. Поскольку получается так, что из-за режима передвижения в странах Евросоюза в условиях ковида страны ЕС могут приехать и участвовать в полной мере… а те, которые не являются членами ЕС и попадают в зону их ограниченного передвижения, такой возможности не имеют. Поэтому российская делегация была среди тех, кто находился в несколько дискриминационном положении по сравнению с делегациям из стран ЕС», – сказал Кисляк.

Накануне депутаты Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) подтвердили в полном объеме полномочия российской делегации на зимней сессии. В ходе обсуждения представители украинской делегации призывали Ассамблею не ратифицировать полномочия российской делегации, а также оскорбляли президента РФ и органы власти. Вице-спикер Госдумы Петр Толстой заявил, что российская делегация покинет ПАСЕ, если ей не будут предоставлены права в полном объеме.



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