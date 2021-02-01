Тренера «Спартака» Тедеско обвинили в неуважении к России

01.02.2021, 14:20, Новости дня

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Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско ведет себя в РФ некрасиво и чересчур эмоционально, российским клубам следовало бы больше доверять отечественным специалистам, считает президент екатеринбургского «Урала» Григорий Иванов.

«Тедеско хорошо держит коллектив? Не хочу говорить про него плохое, но он некрасиво ведет себя в чужой стране. Я тоже эмоциональный, но пытаюсь себя сдерживать. А он бежит через всю скамейку, прыгает на Гончаренко (главный тренер ЦСКА – прим. ВЗГЛЯД). Ну, ладно – это действительно эмоции, футбол без них не живой. Но я не вижу в его работе чего-то исключительного, чего не было в нашей советской и российской тренерской школе. Она есть, она хорошая, наши тренеры много ездят в Европу, учатся, следят за нюансами и тенденциями. Так что не вижу острой необходимости звать иностранцев», – цитирует Иванова «Матч ТВ».

По словам президента «Урала», иностранных тренеров не нужно воспринимать как что-то «божественное, как специалистов, которые гораздо сильнее наших тренеров». Как отметил Иванов, иностранцы, как правило, не добиваются в РФ ожидаемого результата.

В конце декабря прошлого года Тедеско дисквалифицировали на три матча после конфликта после конфликта с голкипером «Сочи» Сосланом Джанаевым и потасовки между представителями команд.

Немецкий специалист возглавил «Спартак» в октябре 2019 года. В настоящее время моквичи занимают в чемпионате РФ третье место.