МИД Украины просит не посещать Мьянму из-за военного переворота в этой стране

01.02.2021, 13:52, Новости дня

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Украинцев просят временно не посещать Мьянму в связи с военным переворотом в этой стране, Об этом в Twitter сообщил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко 1 февраля.

Находящимся в Мьянме гражданам спикер МИД рекомендовал связаться с посольством Украины в Таиланде.

“Просим украинцев в Мьянме сообщить о своем местонахождении на “горячую” линию посольства Украины в Таиланде +66970107760, e-mail: [email protected]”, – написал Николенко.

У зв’язку із оголошенням надзвичайного стану в М’янмі рекомендуємо громадянам * наразі утриматися від поїздок до цієї країни. Просимо українців у М’янмі повідомити про своє місце перебування на «гарячу» лінію Посольства України в Таїланді +66970107760, емейл [email protected] pic.twitter.com/A5WzFvk6XX

— Oleg Nikolenko (@OlegNikolenko_) February 1, 2021

Военные в Мьянме 1 февраля устроили переворот, отстранив от власти правительство лауреата Нобелевской премии мира и лидера правящей партии “Национальная лига за демократию” (НЛД) Аун Сан Су Чжи. Утром задержаны также другие руководители партии НЛД и члены правительства.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил обеспокоенность произошедшим в Мьянме. Он назвал переворот серьезным ударом по демократическим реформам в стране.

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