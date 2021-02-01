Германии следует отказаться от проекта “Северный поток – 2” – госсекретарь Франции по делам Европы

01.02.2021, 13:52, Новости дня

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Франция рекомендует властям Германии отказаться от проекта газопровода “Северный поток – 2” как реакцию на “репрессии в России”. Санкций Европейского союза недостаточно, считает госсекретарь Франции по делам Европы Клеман Бон. Об этом он заявил 1 февраля в интервью радиостанции France Inter.

Бон отреагировал на арест российского оппозиционера Алексея Навального. По его словам, санкции к России уже приняты, но в ЕС “должны быть трезвыми – этого недостаточно”.

Бон считает, что ЕС “нужно идти дальше”, в частности, рассматривается опция “Северного потока – 2”. Но это – решение Германии, поскольку газопровод будет выходить на ее территорию, отметил госсекретарь Франции по делам Европы.

Журналист радиостанции уточнила у Бона, выступает ли он за прекращение проекта. Бон ответил, что вопрос об этом уже поднимался.

“Мы действительно уже говорили об этом”, – сказал он, добавив, что руководство Франции всегда считало этот проект “сомнительным”.

Répression en #Russie [email protected], sur d’éventuelles sanctions européennes: “Il faut être lucide, ça ne suffit pas” #le79Inter pic.twitter.com/spWDXx5T7o

— France Inter (@franceinter) February 1, 2021

“Северный поток – 2” – газопровод, который должен связать Россию с Германией по дну Балтийского моря. Протяженность маршрута – более 1200 км, мощность нового трубопровода составит 55 млрд м³ газа в год. Сообщалось, что стоимость проекта – €9,9 млрд, его финансируют российский “Газпром” и пять европейских компаний: англо-нидерландская Shell, немецкие Wintershall и Uniper, французская Engie и австрийская OMV.

Власти США, Украины, Польши, Венгрии, Молдовы, Румынии, Чехии, Словакии, Латвии, Литвы и Эстонии считают “Северный поток – 2” угрозой для энергетической безопасности Европы.

Строительство газопровода началось в 2018 году. В декабре 2019 года строительство заморозили, поскольку США ввели санкции против европейских подрядчиков, участвующих в проекте. На тот момент было достроено 93% газопровода, сообщал официальный оператор газопровода, компания Nord Stream 2 AG.

Спустя год, 11 декабря 2020 года строительство возобновили. До завершения строительства двух ниток газопровода в общем осталось 160 км “с небольшим”, говорил президент РФ Владимир Путин 17 декабря.

11 декабря Сенат США вслед за Палатой представителей поддержал проект оборонного бюджета страны на 2021 год, который предусматривает ужесточение санкций против “Северного потока – 2”, однако американский президент Дональд Трамп ветировал его. 1 января 2021 года в Конгрессе США “легко отклонили вето” Трампа. За проголосовал 81 сенатор, против – 13.

19 января министерство финансов США ввело новые санкции против компаний, задействованных в строительстве газопровода “Северный поток – 2”. В частности, санкции коснулись российского судна “Фортуна” и его владельца – компании KVT-RUS, а также компании “Рустанкер”, нефтяного танкера “Максим Горький” и танкера Sierra для перевозки сырой нефти. МИД Украины приветствовал это решение, а российский “Газпром” впервые допустил возможность приостановки реализации или полной отмены проекта “Северный поток – 2”.

Однако 24 января стало известно, что российское судно-трубоукладчик “Фортуна” возобновило строительство “Северного потока – 2” в водах Дании. В 2020 году трубоукладчик уложил 2,6 км труб в водах Германии, недостроенными остались примерно 120 км в водах Дании и около 28 км – в Германии.

По словам пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, президент США Джо Байден считает газопровод “Северный поток – 2” “плохой сделкой для Европы”. Ожидается, что в ближайшее время Госдепартамент США представит Конгрессу отчет об организациях, помогающих “Газпрому” достроить газопровод. За этим могут последовать меры, чтобы компании вышли из проекта, писало агентство Reuters 26 января.

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