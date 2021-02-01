 

Стал известен характер ранения пострадавшего на акции в Петербурге сотрудника ОМОН

01.02.2021, 13:26, Новости дня
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Пострадавший на незаконной акции на Исаакиевской площади в Петербурге сотрудник ОМОНа получил удар сзади в ногу, сообщил источник в силовых структурах.

«По предварительным данным, сотрудника ОМОН ударили сзади в ногу. Его состояние удовлетворительное, он находится на амбулаторном лечении», – сказал собеседник РИА «Новости».

Между тем в ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области сообщили, что задержан участник нападения на сотрудника МВД на Сенной площади. «Задержан 32-летний уроженец города Архангельска. Мужчина был задержан у дома номер 65 по проспекту Космонавтов, где он проживает», – цитирует ТАСС сообщение ведомства.

Ранее в СК сообщили, что в Петербурге задержан мужчина, напавший на сотрудника ОМОН во время несанкционированной акции на Пионерской площади.

Ранее в воскресенье на несанкционированной акции в Москве мужчина набросился с ножом на сотрудников Росгвардии.

Напомним, после несанкционированных акций 23 января следователи возбудили 21 уголовное дело. Выходить на незаконные акции людей призывали сторонники Алексея Навального.

Официальный представитель ведомства Ирина Волк заявила, что МВД РФ призывает граждан воздержаться от участия в несогласованных акциях 31 января, отметив, что целью провокаторов является инициирование столкновений участников с представителями полиции.

МВД РФ и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций. Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в Сети призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом.



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