“Не рассчитал траекторию полета руки”. Цимбалюку во время киносъемок сломали нос
01.02.2021, 12:04,
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Партнер по съемочной площадке травмировал украинского актера Тараса Цимбалюка. Об этом артист сообщил 31 января в Instagram.
“Мы снимали драку, которую, как мне показалось, отточили. Но так получилось, что мой партнер не рассчитал траекторию полета руки, поскользнулся и дал мне в нос. Сразу лужа крови, и, как результат, закрытый перелом костей носа”, – написал Цимбалюк.
По словам актера, помимо перелома у него диагностировали рассечение и наложили швы.
“Теперь меня ждет минимум неделя больничного режима – так как нет смещения костей, нужно следить, чтобы они так и срослись”, – заявил артист, сообщив, что из-за травмы пришлось остановить съемки, которые были расписаны на несколько недель вперед.
“Какой ужас, Тарас. Что же это за партнер такой неуклюжий?” – отреагировала на публикацию украинская актриса Ольга Сумская.
Цимбалюк не ответил на вопрос коллеги.
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Тарас Цимбалюк родился 16 декабря 1989 года в городе Корсунь-Шевченковский Черкасской области. Он известен по ролям в фильме “Черный ворон”, сериалах “Крепостная” и “Поймать Кайдаша”.
Осенью 2020 года стал участником шоу “Танцы со звездами”, выбыв из проекта после шестого эфира по результатам зрительского голосования.
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