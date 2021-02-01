 

“Не рассчитал траекторию полета руки”. Цимбалюку во время киносъемок сломали нос

01.02.2021, 12:04, Новости дня
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Партнер по съемочной площадке травмировал украинского актера Тараса Цимбалюка. Об этом артист сообщил 31 января в Instagram. 

“Мы снимали драку, которую, как мне показалось, отточили. Но так получилось, что мой партнер не рассчитал траекторию полета руки, поскользнулся и дал мне в нос. Сразу лужа крови, и, как результат, закрытый перелом костей носа”, – написал Цимбалюк.

По словам актера, помимо перелома у него диагностировали рассечение и наложили швы.

“Теперь меня ждет минимум неделя больничного режима – так как нет смещения костей, нужно следить, чтобы они так и срослись”, – заявил артист, сообщив, что из-за травмы пришлось остановить съемки, которые были расписаны на несколько недель вперед.

“Какой ужас, Тарас. Что же это за партнер такой неуклюжий?” – отреагировала на публикацию украинская актриса Ольга Сумская.

Цимбалюк не ответил на вопрос коллеги.

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Публикация от ТАРАС ЦИМБАЛЮК (@taras.tsymbaliuk)

Тарас Цимбалюк родился 16 декабря 1989 года в городе Корсунь-Шевченковский Черкасской области. Он известен по ролям в фильме “Черный ворон”, сериалах “Крепостная” и “Поймать Кайдаша”.

Осенью 2020 года стал участником шоу “Танцы со звездами”, выбыв из проекта после шестого эфира по результатам зрительского голосования.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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