В Украине за сутки выявлено наименьшее с августа 2020 года число случаев COVID-19

01.02.2021, 9:22, Новости дня

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В Украине за последние сутки подтвердили 2040 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом 1 февраля в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

“2030 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 1 февраля 2021 года. В частности, заболели 71 ребенок и 65 медработников. Также за прошедшие сутки госпитализировано 1103 человека, летальных случаев – 61, выздоровел 5131 человек”, – написал он.

Это самый низкий суточный прирост инфицированных за последние пять месяцев. Последний раз меньше было зафиксировано 26 августа 2020 года – 1974 случая.

Сутками ранее, 30 января, в стране было выявлено 3177 больных COVID-19.

За 24 часа в Украине провели 12 825 тестирований на коронавирус, из которых методом ПЦР – 9873.

Больше всего новых случаев COVID-19 подтвердили в Ивано-Франковской области (297) и Киеве (160).

За все время эпидемии в Украине зафиксировано 1 221 485 инфицирований, скончались 22 768 пациентов, выздоровели – 1 023 915 человек.

https://www.facebook.com/maksym.stepanov.official/posts/867456420464021

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

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