 

В Украине за сутки выявлено наименьшее с августа 2020 года число случаев COVID-19

01.02.2021, 9:22, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

В Украине за последние сутки подтвердили 2040 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом 1 февраля в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

“2030 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 1 февраля 2021 года. В частности, заболели 71 ребенок и 65 медработников. Также за прошедшие сутки госпитализировано 1103 человека, летальных случаев – 61, выздоровел 5131 человек”, – написал он.

Это самый низкий суточный прирост инфицированных за последние пять месяцев. Последний раз меньше было зафиксировано 26 августа 2020 года – 1974 случая.

Сутками ранее, 30 января, в стране было выявлено 3177 больных COVID-19.

За 24 часа в Украине провели 12 825 тестирований на коронавирус, из которых методом ПЦР – 9873.

Больше всего новых случаев COVID-19 подтвердили в Ивано-Франковской области (297) и Киеве (160).

За все время эпидемии в Украине зафиксировано 1 221 485 инфицирований, скончались 22 768 пациентов, выздоровели – 1 023 915 человек.

https://www.facebook.com/maksym.stepanov.official/posts/867456420464021

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.08 / Польша оштрафовала «Газпром» за «нежелание сотрудничать»

01.10 / Стало известно о подготовке Ozon к IPO в США

19.01 / Pfizer сообщила о приостановке поставок вакцины от коронавируса в Канаду

09.11 / В полиции Херсонской области рассказали подробности ДТП с участием автобуса

25.07 / Новорожденного мальчика выкрали из ростовского роддома

10.12 / Донецк призвал Париж и Берлин отреагировать на лживые заявления Киева

16.01 / Задержанный в Южном Судане россиянин вернулся в Россию

19.09 / Трамп назвал себя «стеной между американской мечтой и хаосом»

22.12 / Во Львовской области пытались создать фейковые органы местного самоуправления – полиция

06.07 / В Вашингтоне оценили санкции Британии против России

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска