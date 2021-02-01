Сервисы Google возвращаются на смартфоны Honor

01.02.2021, 9:18, Новости дня

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Отделение бренда Honor от материнской компании Huawei уже приносит позитивные результаты. В сети появилось официальное сообщение о том, что на смартфоны, выпущенные под этой торговой маркой, смогут снова получить доступ к сервисам Google.

Напомним, что Huawei был «отлучен» от западных технологий в результате санкций, наложенных Соединенными Штатами. Поскольку Honor недавно отделится от китайского опального производителя, его гаджетов установленные ограничения не касаются.

Как сообщил руководитель новой компании Джордж Чжао, на сегодня нет никаких причин для того, чтобы востребованные во всем мире сервисы не позволили настраивать на устройствах Honor. Таким образом, они снова становятся конкурентоспособными за пределами Китая.