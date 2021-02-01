Нефть подорожала на ожиданиях по сделке ОПЕК+

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01.02.2021, 8:34, Новости дня
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Мировые цены на нефть поднимаются в первый день февраля: инвесторы в целом оптимистично настроены по поводу исполнения сделки ОПЕК+ и перспектив вакцинации от коронавируса, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.45 цена апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,65% – до 55,38 доллара за баррель; стоимость мартовских фьючерсов на WTI поднималась на 0,42% – до 52,42 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

Трейдеры ожидают от некоторых стран ОПЕК+ дополнительного сокращения добычи с февраля. Согласно последним, январским договоренностям ОПЕК+, к такому решению пришли Саудовская Аравия и ряд других участников. Королевство сократит добычу в феврале и марте примерно на 1 млн баррелей в сутки. При этом РФ и Казахстан получили возможность нарастить добычу в эти месяцы.

«Вакцинный» оптимизм поддерживает надежды на восстановление мировой экономики, что также благоприятно отражается на прогнозах по спросу на нефть. Все больше стран начинают вакцинацию от коронавируса, а сами вакцины, разработанные различными компаниями, одобряются местными регуляторами.

Несколько ограничивает рост нефтяных цен продолжение пандемии коронавируса. Заболеваемость в ряде стран и регионов продолжает быстро расти. По данным ВОЗ, в мире выявлено более 102 млн случаев заражения за все время и более 2,2 млн смертельных исходов. Самые высокие темпы по суточным заражениям сохраняются в США (164 тыс. случаев), следом с большим отрывом идет Бразилия (почти 60 тысяч).



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