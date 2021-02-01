Медведев счел неприемлемым «вытаскивать» народ на незаконные акции в пандемию

01.02.2021, 8:34, Новости дня

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Вытаскивать народ в период пандемии коронавируса неприемлемо и предельно цинично, поскольку любые скопления большого числа людей опасны, сообщил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, говоря о несанкционированных акциях в поддержку блогера Алексея Навального.

«В отношении участия в различных митингах незаконных. Вот эта позиция является, на мой взгляд, предельно циничной, поскольку обстановка в стране и в мире такая, что любые сборища большого количества людей опасны, они могут создать ситуацию, когда большое количество людей заболеют», – цитирует РИА «Новости» Медведева.

При этом, отметил он, народ вытаскивают на улицу для достижения собственных политических целей, что является «неприемлемым», «правовую оценку всему этому должны давать правоохранительные органы». Еще более опасным он назвал попытки вовлечения несовершеннолетних в такого рода деятельность.

«Вот они говорят, что мы никого не вовлекаем, но «лечить-то» никого не надо. Я же вижу тоже по социальным сетям, огромное количество молодых людей, не достигших возраста совершеннолетия, хочет в этом смысле себя проявить, что вполне понятно, потому что такой период – все являются радикалами во взглядах, высказывают свою позицию», – сообщил Медведев.

Медведев отметил, что с точки зрения возраста это «вполне понятно», так как «все являются радикалами во взглядах» и «оно само по себе-то и ничего». «Пожалуйста: если ты говоришь об активности в социальных сетях, вопросов нет, можешь высказать любую позицию вот таким образом. А если речь идет о том, чтобы вытаскивать на улицы в период пандемии людей, в том числе малолетних, на незаконный митинг, это абсолютно недопустимо», – заключил замглавы СБ.

Также он подчеркнул, что все претензии относительно судьбы Навального и системы исполнения наказаний «должны быть разрешены надлежащим процессуальным образом, как принято говорить, то есть в суде».

Вместе с тем Медведев отметил, что люди имеют право высказать власти все, что они думают, имеют право на недовольство, но протестная активность должна осуществляется в установленных законом рамках. Он добавил, что люди могут принять решение о голосовании за любую партию и высказать свою позицию. «Это нормальный, легальный способ проявления своей гражданской позиции. Это совершенно нормально», – сказал он.

Напомним, сторонники блогера Алексея Навального призывали выходить на акции в его поддержку 31 января. В правоохранительных органах неоднократно подчеркивали, что подобные мероприятия являются несанкционированными. Также в ведомстве поясняли, что целью провокаторов является инициирование столкновений участников с представителями полиции.

Зампредседателя Комитета Совета Федерации по экономической политике Константин Долгов сообщил газете ВЗГЛЯД, что прошедшие в воскресенье в РФ незаконные акции показали, что протестная активность явно «выдыхается».