 

Ростех решил локализовать в Индии производство МС-21 и Ил-114-300

01.02.2021, 8:34, Новости дня
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Производство новейших российских гражданских самолетов МС-21 и Ил-114-300 может быть локализовано в Индии, сообщил директор по международному сотрудничеству и региональной политике госкорпорации «Ростех» Виктор Кладов.

«Мы предлагаем нашим индийским партнерам сделать на его [Ил-114-300] базе совместную разработку – российско- индийскую модификацию, а в случае успешного продвижения на индийский рынок – организовать его производство в Индии», – передает ТАСС слова Кладовва в преддверии авиасалона Aero India 2021.

Кладов напомнил, что российский региональный турбовинтовой самолет поднялся в воздух 16 декабря 2020 года в подмосковном Жуковском. Он отличается своей экономичностью и неприхотливостью к условиям эксплуатации.

Кроме того, по словам представителя Ростеха, РФ готова создать с Индий кооперацию по техобслуживанию и сборке самолета МС-21. «Если говорить про МС-21, мы готовы обсуждать различные варианты промышленной кооперации. Это может быть авторизация центра техобслуживания и ремонта, создание «домашнего» склада запчастей и центра обучения или даже производство отдельных элементов конструкции, агрегатов и сборка воздушных судов из самолетокомплектов, если будет большой заказ – порядка 200 воздушных судов», – отметил Кладов.

Он добавил, что предприятие по ремонту российских двигателей для транспортных вертолетов типа Ми-17 будет открыто в Индии уже в этом году.

«Действительно, такой проект есть. Оборудование для центра уже поставлено. На реализацию проекта повлияла пандемия, которая заставила скорректировать сроки пуско- наладочных работ. Запуск объекта и ремонт первых двигателей планируются уже в этом году. Полная аттестация производства запланирована на 2022 год», – сказал он.

Как отметил Кладов, открытие центра позволит Объединенной двигателестроительной корпорации закрепиться на крупнейшем за пределами РФ рынке. «Это станет возможным благодаря заключению лицензионных договоров и договоров на конструкторское и техническое сопровождение. <…> Для нас при этом открывается перспектива продвижения новых услуг, а у партнера – заинтересованность в нашей новой продукции и расширении поставок запасных частей для двигателей», – отметил представитель Ростеха.

Ранее Кладов рассказал, что РФ впервые покажет на выставке в Индии боевые машины «Бумеранг».



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