 

Зеленский заявил, что был шокирован штурмом Капитолия

01.02.2021, 8:28, Новости дня
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что был “шокирован” толпой, штурмовавшей 6 января Капитолий в Вашингтоне. Об этом глава государства сказал в программе Axios on HBO, фрагмент которой показали 1 февраля.

Зеленский отметил, что никогда не предполагал, что подобное может произойти в Соединенных Штатах.

Он считает это сильным ударом по демократии в этой стране и вредит усилиям США по продвижению демократии за рубежом.

Президент Украины говорил об этом в контексте передачи власти. Он отметил, что в США это происходит обычно спокойно, тогда как в Украине “пережили две революции”.

По словам Зеленского, он “очень волновался” и не хотел, чтобы в Вашингтоне был переворот.

6 января на митинге, который состоялся перед Белым домом, на тот момент президент США Дональд Трамп заявил сторонникам, что никогда не признает поражение на выборах, и призвал идти к зданию Конгресса, где должны были объявить победителем выборов Джо Байдена. Протестующие отправились к Капитолию. Трамп обещал пойти за ними, но уехал в Белый дом и наблюдал за штурмом по телевизору, утверждает CNN.

В результате беспорядков погибли пять человек, среди них офицер полиции, были задержаны 52 человека, в Вашингтоне объявили чрезвычайное положение. Были арестованы ряд участников штурма, проходят судебные процессы над ними.

Зеленский 7 января осудил штурм Капитолия.

7 января Конгресс США утвердил Байдена победителем президентских выборов. Он получил 306 голосов выборщиков, его предшественник на посту главы государства республиканец Трамп – 232. Инаугурация нового президента США прошла 20 января.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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