В Москве началось производство нового кроссовера Renault Duster

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01.02.2021, 8:24, Новости дня
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Известная компания Renault объявила о начале работы по выпуску обновленного кроссовера Duster на заводе в Москве.

В свою очередь, для осуществления планов пришлось существенно модернизировать одну из производственных линий, где осуществляется сварка боковин кузова. Также указали, что для процесса наладки этапа поставки важных компонентов применены беспилотники, способствующие бесперебойной работе. Пока производитель никаких точных сведений об автомобиле не озвучил.

Официальная премьера на российском рынке состоится 11 февраля. Напомним, актуальная генерация кроссовера Duster представлена для рынка Европы около 3 лет назад, однако автомобиль выпускается на рынок под маркой Dacia.



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