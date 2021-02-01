 

Украина решила помочь США в расследовании дела Джулиани

01.02.2021, 7:40, Новости дня
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Киев готов был бы содействовать Вашингтону в случае начала расследования в отношении личного адвоката 45-го президента США Рудольфа Джулиани из-за его предполагаемых контактов с внефракционным депутатом Верховной рады Андреем Деркачем, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Отвечая на вопрос о том, готова ли администрация президента Украины «оказать поддержку или сотрудничать» с США в случае, если бы американские власти запустили расследование из-за предполагаемых связей Джулиани с Деркачем и обратились с соответствующим запросом к Киеву, Зеленский сказал: «Мы готовы помочь», передает ТАСС.

«Мы придерживаемся твердой и плодотворной позиции. Мы готовы помочь США узнать правду по итогам этого дела, потому что для нас это также очень, очень важно», –заявил Зеленский в интервью телекомпании HBO и информационному порталу Axios.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о стремлении к «новой фазе» в отношениях с США. В прошлый четверг на Украине возбудили уголовное дело против рассказавших о коррупции семьи Байденов. В 2020 году внефракционный депутат Верховной рады Андрей Деркач обнародовал доказательства коррупционных схем по выводу денежных средств с Украины на счета семьи Байдена. Также он обнародовал несколько аудиозаписей, на которых Байден предлагал Петру Порошенко, бывшему в момент разговора президентом Украины, 1 млрд долларов за отставку генпрокурора Виктора Шокина. Вопреки опубликованным доказательствам, полиция Украины закрыла дело о возможной причастности Байдена к увольнению Шокина с поста генпрокурора. Украинский политолог Михаил Погребинский в комментарии газете ВЗГЛЯД заметил, что США начали запугивать всех, кто может представлять угрозу Байдену.



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