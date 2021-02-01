США призвали военных Мьянмы освободить задержанных политиков

01.02.2021, 7:40, Новости дня

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Белый дом выразил обеспокоенность по поводу сообщений о задержании военными президента Мьянмы Вин Мьина и лидера правящей партии, главы МИД страны Аун Сан Су Чжи, сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. Госсекретарь США Энтони Блинкен призвал военных Мьянмы освободить всех задержанных.

«Мы призываем бирманских военных лидеров освободить всех правительственных чиновников и лидеров гражданского общества и уважать волю бирманского народа, выраженную на демократических [парламентских] выборах 8 ноября [2020 года]», – приводит текст заявления пресс-службы Госдепартамента США ТАСС.

Блинкен добавил, что США поддерживают стремление народа Мьянмы к «демократии, свободе, миру и развитию». Он также присоединился к призыву Белого дома к мьянманским военным «повернуть вспять» предпринятые ими шаги.

«Соединенные Штаты обеспокоены сообщениями о том, что бирманские военные предприняли шаги по подрыву демократических преобразований в стране, включая арест государственного советника Аун Сан Су Чжи и других гражданских должностных лиц», – говорится в заявлении пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки. Она добавила, что президент США Джо Байден был проинформирован о ситуации в Мьянме помощником по национальной безопасности Джейком Салливаном. «США выступают против любых попыток изменить результаты недавних [парламентских] выборов и воспрепятствовать демократическим преобразованиям в Мьянме и примут меры против ответственных, если эти шаги не будут повернуты вспять», – сообщила Псаки.

Напомним, в понедельник утром президент Мьянмы Вин Мьин и глава правящей партии страны «Национальная лига за демократию» (НЛД) Аун Сан Су Чжи, являющаяся по совместительству государственным советником и главой МИД республики, были задержаны мьянманскими военными. Власть в Мьянме перешла в руки главнокомандующего ВС Мин Аун Хлаина, в стране введено чрезвычайное положение. В правящей партии Мьянмы заявили о попытке военного переворота.