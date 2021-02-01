Марка Jeep готовит плагин-гибридную версию модели Gladiator

01.02.2021, 7:30, Новости дня

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Американский автопроизводитель Jeep намерен презентовать гибридную модификацию внедорожника Jeep Gladiator.

В частности, автомобиль впервые покажут в версии подключаемого гибрида, тогда как изменения построены на базе новой генерации внедорожника, показанного осенью 2020 года. Вместе с тем под капотом сохранят оригинальный бензиновый двигатель, однако дополнят его электрическими компонентами. В частности, гибридная модель Gladiator 4xe обладает 2-литровым бензиновым агрегатом и двумя электрическими моторами.

Эксперты прогнозируют, что гибридный внедорожник суммарно выдаст 380 л.с. мощности. Точная дата выхода в продажу автомобиля Gladiator 4xe пока не указывается производителем.