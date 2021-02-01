 

CNN – от Трампа ушли пять адвокатов, которые должны были защищать его на процессе по импичменту

01.02.2021, 4:44, Новости дня
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Пять адвокатов покинули юридическую команду, которая должна заняться защитой Дональда Трампа на предстоящем процессе по его импичменту, передаёт CNN. Между тем, как отмечает издание, после штурма Капитолия однопартийцы Трампа — республиканцы — возвращаются на сторону бывшего главы Белого дома, опасаясь разозлить его самого и его электорат.


Reuters

Ложь бывшего президента США Дональда Трампа и его настойчивые утверждения о том, что ноябрьские президентские выборы были сфальсифицированы не в его пользу, возможно, оказались перебором для адвокатов, которые должны были защищать экс-главу Белого дома на предстоящем разбирательстве в сенате по делу об импичменте, пишет CNN. Как напоминает издание, до этого процесса осталось чуть более недели.

Осведомлённый источник сообщил каналу об уходе пяти адвокатов — Бутча Бауэрса, Деборы Барбье, Джоша Ховарда, Джонни Гассера и Грега Харриса.

По словам этого же источника, Трамп хотел, чтобы адвокаты сосредоточили свою защиту не на том, чтобы поставить под сомнение законность импичмента после его ухода со своего поста, а на том, что в ноябре произошла массовая фальсификация выборов и что у него украли эти выборы.

При этом, как отмечается в статье, Трамп отказывался обсуждать иную стратегию защиты.

Между тем его партия в значительной степени осталась ему верна. После штурма Капитолия 6 января Республиканская партия, «недолго пофлиртовав с разумом и здравым смыслом», решила сохранить свою глубокую и зачастую слепую преданность Трампу. Теперь республиканцы предпочитают игнорировать его роль в подстрекательстве к смертоносному мятежу, чтобы не злить бывшего президента и его электорат в преддверии намеченных на следующих год выборов в конгресс США.

Распад команды юристов Трампа из-за разногласий по поводу стратегии защиты резко контрастирует с медленным возвращением республиканских лидеров обратно на сторону бывшего главы государства.

Причём последнее происходит на фоне того, как гнев американских законодателей из-за недавнего мятежа ослабевает, а потенциал Трампа помочь или навредить своим однопартийцам на выборах 2022 года обретает первостепенную важность, говорится в статье.



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