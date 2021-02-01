 

В Германии с 1 февраля ужесточили требования к маскам в аэропортах и самолетах

01.02.2021, 2:10, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

В Германии с 1 февраля во все аэропорты и на борт ряда авиакомпаний не будут пускать пассажиров в обычных медицинских масках. Об этом 22 января сообщила пресс-служба Федеральной ассоциации немецкой авиационной промышленности ссылаясь на правительственное решение от 19 января.

“С 1 февраля уже недостаточно простой тканевой маски. Козырьки для лица и простые прикрытия для рта и носа, такие как шарфы, также не допускаются”, – говорится в сообщении.

В ассоциации подчеркнули, что  разрешены только хирургические маски, маски FFP2 или респираторы KN95/N95 без клапана.

Требования  распространяются на всех путешественников старше шести лет, отметили в организации.

Ограничения введены во всех аэропортах страны (включая транспортный маршрут к самолету) и на борту  следующих авиакомпаний: Austrian Airlines, Brussels Airlines, Condor, Eurowings, Lufthansa, Swiss и TUIfly.

Правила распространяются как на рейсы в Германию, так и на полеты из страны. Пассажиры должны приносить маски самостоятельно.

В середине декабря прошлого года в Германии ввели жесткий локдаун, закрыв детсады и магазины с товарами не первой необходимости, сообщала “Немецкая волна”. Изначально он должен был действовать до 10 января, но его продлили до 14 февраля. Также по всей стране граждан обязали носить маски с фильтрами или респираторы FFP2 (ранее разрешались тканевые маски или покрытие лица шарфом).

По данным американского университета Джонса Хопкинса, отслеживающего заболеваемость, Германия входит в десятку стран с наибольшим количеством подтвержденных больных. В стране заболели 2,22 млн человек, 57,1 тыс. умерли.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.08 / “Севилья” выбила “Рому” из Лиги Европы

18.07 / Черные ящики сбитого в Иране самолета МАУ доставили в Париж – МИД Ирана

22.11 / Милованов официально стал советником главы Офиса президента Украины

12.12 / Сын президента Венесуэлы привился российской вакциной «Спутник V»

09.07 / В Хабаровске назвали фейком указ о назначении врио главы края

03.09 / Вучич отверг предложение США о признании независимости Косова

09.07 / В Госдуму внесен проект о лишении свободы за пропаганду наркопотребления в Сети

16.11 / В смартфоне Huawai Mate 40 появилась функция оповещения о землетрясении

23.09 / Сети 3G уходят в прошлое

27.11 / “Сколько лет Андрею – столько я и бухаю”. Потап рассказал о своем опыте партнерских родов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска