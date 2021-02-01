В Германии с 1 февраля ужесточили требования к маскам в аэропортах и самолетах

01.02.2021, 2:10, Новости дня

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В Германии с 1 февраля во все аэропорты и на борт ряда авиакомпаний не будут пускать пассажиров в обычных медицинских масках. Об этом 22 января сообщила пресс-служба Федеральной ассоциации немецкой авиационной промышленности ссылаясь на правительственное решение от 19 января.

“С 1 февраля уже недостаточно простой тканевой маски. Козырьки для лица и простые прикрытия для рта и носа, такие как шарфы, также не допускаются”, – говорится в сообщении.

В ассоциации подчеркнули, что разрешены только хирургические маски, маски FFP2 или респираторы KN95/N95 без клапана.

Требования распространяются на всех путешественников старше шести лет, отметили в организации.

Ограничения введены во всех аэропортах страны (включая транспортный маршрут к самолету) и на борту следующих авиакомпаний: Austrian Airlines, Brussels Airlines, Condor, Eurowings, Lufthansa, Swiss и TUIfly.

Правила распространяются как на рейсы в Германию, так и на полеты из страны. Пассажиры должны приносить маски самостоятельно.

В середине декабря прошлого года в Германии ввели жесткий локдаун, закрыв детсады и магазины с товарами не первой необходимости, сообщала “Немецкая волна”. Изначально он должен был действовать до 10 января, но его продлили до 14 февраля. Также по всей стране граждан обязали носить маски с фильтрами или респираторы FFP2 (ранее разрешались тканевые маски или покрытие лица шарфом).

По данным американского университета Джонса Хопкинса, отслеживающего заболеваемость, Германия входит в десятку стран с наибольшим количеством подтвержденных больных. В стране заболели 2,22 млн человек, 57,1 тыс. умерли.

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