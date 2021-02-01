Высокоактивный штамм птичьего гриппа выявлен во Франции

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01.02.2021, 1:22, Новости дня
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Новый очаг распространения высокоактивного вируса птичьего гриппа H5N8 выявлен в департаменте Арденны на северо-востоке Франции, сообщили в префектуре.

Случаи заражения птичьим гриппом зафиксированы на птицеводческой ферме, расположенной недалеко от города Ретель. В 45 муниципалитетах, находящихся в радиусе 10 км от этого хозяйства, приняты особые меры безопасности, чтобы сдержать распространение болезни. Как сообщили в префектуре департамента, «на данном этапе убой птицы планируется только на ферме, где выявлена инфекция», передает ТАСС.

По данным Минсельхоза Франции, с декабря 2020 года на территории республики было зарегистрировано более 400 очагов вируса птичьего гриппа, большинство из них – на юго-западе Франции. За последние два месяца в рамках борьбы с распространением вируса было уничтожено более 2 млн голов домашней птицы.

Напомним, 15 января высокопатогенный штамм птичьего гриппа H5N8 выявили в Гонконге. 12 января РФ запретила ввоз птицы из Франции и Германии в связи с ухудшением ситуации с птичьим гриппом в европейских странах. По этой же причине в середине декабря 2020 года РФ запретила поставки птицеводческой продукции из Ирландии. 27 ноября РФ из-за птичьего гриппа запретила ввоз птицеводческой продукции из Польши. В тот же день птичий грипп выявили в Бельгии и Норвегии. Кроме того, в середине ноября новый случай опасного штамма птичьего гриппа H5N8 выявили в Южной Корее. Вспышка птичьего гриппа также была зафиксирована в 14 префектурах Японии.



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