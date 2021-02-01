Назван срок передачи тральщика «Петр Ильичев» ТОФ

01.02.2021, 1:22, Новости дня

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Передача тральщика «Петр Ильичев» Тихоокеанскому флоту намечена на лето 2021 года, сообщило издание «Красная звезда».

«Передача тральщика флоту РФ на Тихом океане запланирована на лето 2021 года», – приводит текст статьи ТАСС. Спуск на воду нового корабля, согласно плану, должен состояться в феврале. Как уточняется в материале, на борту тральщика будут размещены подводные беспилотники, которые смогут обнаружить все типы боеприпасов в любых гидрологических и погодных условиях.

Поиск объектов на большой глубине будет осуществляться при помощи системы уничтожения мин «Александрит-ИСПУМ». «Она состоит из телеуправляемого подводного аппарата, способного выявлять подозрительные объекты в радиусе 500 метров и на глубине до 300 метров, а также подводных роботов», – говорится в статье.

Корабль ПМО «Петр Ильичев» был заложен в июле 2018 года. Он стал пятым серийным (шестым по счету) кораблем проекта 12700 «Александрит», строительство которого Средне- Невский судостроительный завод ведет по заказу ВМФ России. Ранее завод передал заказчику четыре корабля этого проекта («Александр Обухов», «Иван Антонов», «Владимир Емельянов» и «Яков Баляев»). Еще четыре находятся на верфи в разной степени готовности.

Ранее вице-премьер Юрий Борисов заметил, что тральщики проекта 12700 обладают самыми лучшими характеристиками и превосходят по своим возможностям иностранные аналоги.