Боевики “ДНР” заявили о начале вакцинации от COVID-19

01.02.2021, 1:16, Новости дня

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С 1 февраля в “ДНР” стартует бесплатная вакцинация граждан российским препаратом “Спутник V” от коронавирусной инфекции. Желающим сделать прививку необходимо зарегистрироваться. Об этом 31 января сообщила пресс-служба так называемого минздрава “ДНР”.

В “минздраве ДНР” сообщили, что после регистрации граждан будут приглашать в пункты вакцинации на определенное время.

Для онлайн-регистрации в “ведомстве” обязательно просят указать:

ФИО;

дату и год рождения;

город;

домашний адрес;

контактный номер телефона.

Ранее “руководитель минздрава ДНР” Александр Оприщенко заявлял, что доставлена первая партия вакцины “Гам-КОВИД-Вак”, которой будут вакцинировать работников здравоохранения, образования, социального обеспечения из групп наибольшего риска заражения COVID-19.

По его словам, 1 февраля начнут делать прививки в 10 центрах первичной медико-санитарной помощи Донецка с предварительной регистрацией.

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) опровергал информацию о поставках вакцин в “ДНР”. В комментарии “РИА Новости” фонд отметил, что не осуществляет поставки вакцины “Спутник V” в оккупированные Донецк и Луганск. В фонде заявили, что не располагают информацией о наличии или отсутствии подобных поставок.

29 января представитель “ЛНР” в политической подгруппе по Донбассу Родион Мирошник заявил “РИА Новости”, что медучреждения со следующей недели начнут вакцинировать от коронавируса российской вакциной “Спутник V”. Он уточнил, что “ЛНР” и “ДНР” ожидают в январе этого года 145 тыс. доз российской вакцины.

Президент Украины Владимир Зеленский 19 декабря прошлого года уверял, что Украина будет вакцинировать от коронавируса людей с временно оккупированных территорий, когда получит препараты. 29 января он подписал закон, позволяющий зарегистрировать в Украине вакцины от коронавируса. Документ, в частности, запрещает регистрацию препаратов, разработанных в стране-агрессоре (России).

Первую российскую вакцину от коронавируса “Спутник V” зарегистрировали в августе 2020 года. Президент России Владимир Путин утверждал, что она эффективна, формирует устойчивый иммунитет и прошла все проверки.

В то же время вакцина подверглась критике в научном сообществе, так как она была зарегистрирована до прохождения третьей фазы клинических испытаний. В России заявляли о 95-процентной эффективности. Ряд российских ученых отмечали, что ускоренный подход к регистрации вакцины противоречит научным и этическим нормам разработки лекарств. Получившие прививку россияне жаловались на различные побочные эффекты – жар, потерю обоняния, повышенное давление.

В Украине с начала пандемии COVID-19 подтвердили у 1 219 455 человек (из них 3177 случаев за прошедшие сутки). Умерло от этой болезни 22 707 пациентов, а 1 018 784 выздоровели.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

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