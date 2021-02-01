“Наличие пропаганды”. В Госкомтелерадио Украины объяснили запрет на ввоз ряда книг, в том числе Акунина и Булгакова

01.02.2021, 1:16, Новости дня

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Книги российских авторов, в том числе на первый взгляд нейтральных, запрещают ввозить в Украину из-за наличия в такой литературе пророссийской пропаганды.

Об этом начальник управления разрешительной процедуры и контроля за распространением издательской продукции Госкомтелерадио Украины Сергей Олейник заявил “Укринформу” в интервью, которое было опубликовано 23 января.

Он рассказал, почему запрет последовал в отношении книг Бориса Акунина (Григория Чхартишвили) и Михаила Булгакова.

“В предисловии к книге Михаила Булгакова “Мастер и Маргарита” упоминаются представители российского кино, которые за публичную поддержку военной интервенции в Украине внесены в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности”, – отметил представитель Госкомтелерадио.

По его словам, пропаганду нашли и в книгах Акунина, к личности которого Госкомтелерадио Украины испытывает “большое уважение”, под названием “История российского государства. От истоков до монгольского нашествия. Часть Европы” и “История российского государства. Ордынский период. Часть Азии”.

“Эти книги транслируют чисто имперский взгляд на историю и изобилуют разнообразными историческими мифами. И вообще, в творчестве Григория Шалвовича был период, когда он смотрел на историю “тюрьмы народов” через розовые очки. В качестве примера могу привести написанную им серию детективов про Эраста Фандорина, в которой российский силовик появился в образе не кровавого опричника, а истинного аристократа XIX века. И все описанные события происходили примерно в то же время, когда Московия вырезала черкесский народ”, – объяснил Олейник.

Он подчеркнул, что “единственной по большому счету причиной для отказов является наличие в книгах антиукраинской пропаганды или пропаганды в пользу государства-агрессора”.

“Книги, на заявления о ввозе которых предоставлен отказ, как правило, вполне нейтральные. Пропаганда скрывается в деталях, которые способны выявить только опытные специалисты”, – заявил Олейник.

В декабре 2016 года, после оккупации Россией Крыма и начала войны на Донбассе, Верховная Рада приняла закон о запрете ввоза в Украину российских книг с антиукраинским содержанием.

22 мая 2017 года вступило в силу постановление Кабинета Министров Украины, согласно которому распространители книжных изданий из России и со временно оккупированных территорий Украины должны получать разрешения на ввоз.

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