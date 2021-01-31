 

Врач назвал самые распространенные виды рака в России

31.01.2021, 21:47, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Главный внештатный специалист-онколог Минздрава РФ Андрей Каприн назвал самые частые виды рака у мужчин и женщин, напомнив, что людям в возрасте от 19 до 39 лет необходимо проходить обследование на онкологию раз в три года.

По его словам, чаще всего у мужчин диагностируют рак трахеи и бронхов. На втором месте – опухоль предстательной железы. «Четвертое место – желудок, пятое место – ободочная кишка», – сказал врач в эфире радиостанции «Говорит Москва».

А у женщин, как отметил Каприн, традиционно – это рак молочной железы, на втором месте – рак кожи. «На третьем месте тело матки, четвертое место – ободочная кишка», – добавил онколог.

Для предупреждения рака он порекомендовал отказаться от злоупотребления алкоголем, табаком, красным мясом. Основным фактором онкологии врач также назвал ожирение, которое влияет на возникновение рака ободочной кишки.

Каприн напомнил, что людям в возрасте от 19 до 39 лет необходимо проходить обследование на онкологию раз в три года, а после сорока лет следует делать это раз в год.

Ранее врач заявил, что «волшебная» таблетка от рака вряд ли когда-то появится в мире, на данный момент главным инструментом в борьбе с онкозаболеваниями можно назвать их выявление на ранних стадиях.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.01 / Спасатели назвали причину взрыва на газопроводе в Полтавской области

24.07 / Рынок акций снизился на открытии торгов

15.01 / Россия запретила поставки овощей из двух областей Казахстана

07.12 / Зарубежные страны выразили интерес к покупке С-500

01.10 / Украинка Костюк выиграла стартовый матч парной сетки Roland Garros

26.01 / «Почувствовал национальную гордость за Россию» – норвежский журналист рассказал, как привился в Москве

26.07 / «Суперменом мировой торговли» Великобритании, похоже, не стать

12.11 / Кроу запечатлели целующимся с 26-летней актрисой из “Города порока” – СМИ

18.08 / Возле СИЗО в Минске собрались тысячи митингующих. Они кричали “Отпусти!”

28.12 / Жириновский назвал имена людей, которые могут сменить Путина на посту президента России

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска