Задержанную в России жену Навального отпустили

31.01.2021, 21:12, Новости дня

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Задержанную 31 января в Москве на акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального его жену Юлию отпустили из полиции. Об этом РБК сообщила ее адвокат Светлана Давыдова.

По словам адвоката, в отношении Юлии Навальной составили протокол об административном нарушении.

“Ее отпустили, но завтра у нее суд здесь, в Щербинке (округ в составе Москвы. – “ГОРДОН”), по ст. 20.2 КоАП (нарушение установленного порядка организации либо проведения митинга)”, – сказала Давыдова.

“Медуза” отмечает, что Навальную продержали в полиции более трех часов, положенных по закону. Давыдова считала, что силовики “согласовывают, что ей вменять”.

Жену Навального Юлию задержали на акции протеста. Ее защитник просил забрать в автозак и его, но ему не отвечали.

На акциях 31 января в поддержку Навального в разных городах РФ задержали более 3 тыс. протестующих. Больше всего задержаний произвели в Москве и Санкт-Петербурге.

Предыдущие акции в поддержку Навального прошли 23 января. В штабе политика заявили, что в митингах по всей стране участвовали 250–300 тыс. человек. Задержали, по данным правозащитников, более 3,6 тыс. человек в 125 городах, в том числе почти 200 несовершеннолетних.

Акции проходят в связи с тем, что, когда 17 января 2021 года Навальный вернулся в Россию, его сразу же задержали по делу “Ив Роше” и отправили под арест на 30 суток. Еще в 2014 году в рамках этого дела оппозиционер получил 3,5 года условно и до 29 декабря 2020-го находился на испытательном сроке. Он должен был не реже двух раз в месяц приходить на регистрацию в органы Федеральной службы исполнения наказаний, однако с августа по январь пробыл в Германии. Теперь условный срок ему могут заменить на реальный.

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