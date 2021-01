Российский боец ММА напал на соперника после завершения поединка. Видео

31.01.2021, 20:50, Новости дня

Российский боец смешанных боевых искусств (ММА) Шамиль Мусаев напал на Уроса Юришича из Словении после завершения поединка с ним. Об этом 31 января сообщает Sport.ru.

Соперники встречались в андеркарде турнира KSW58 в польской Лодзи.

Мусаев победил Юришича единогласным решением судей, но сразу после оглашения результата россиянин поднял словенца и бросил на канвас клетки.

#KSW58 pic.twitter.com/kLZXh4QaMH

— El amigo de lo ajeno (@AjenoAmigo) January 30, 2021

Завязалась потасовка, она переросла в массовую драку с участием представителей обоих бойцов.

The final takedown. Both fighters sliding away from the pack to meet in the free area.#KSW58 pic.twitter.com/8MDxxQmaNl

— Dusty Andrews (@Fight_Expert) January 30, 2021

Организаторы турнира уведомили в Twitter, что изучают инцидент.

The KSW owners & officials will review the incident regarding Shamil Musaev and Uros Jurisic following their bout earlier tonight here at KSW 58.

Upon a full review, a decision will be made on what actions to take. #KSW58

— KSW (@KSW_MMA) January 30, 2021

На вопрос о причине произошедшего Мусаев только выругался.

