Ахеджакова о протестах в России: Ярость силовиков переходит в шизофрению

31.01.2021, 20:50, Новости дня

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Российские власти пытаются запугать протестующих, которые выходят на акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Такое мнение российская актриса Лия Ахеджакова выразила 31 января в эфире телеканала “Украина 24”.

“Мое впечатление, что власть настолько испугана, настолько сдрейфила, что еще вчера и позавчера приняла совершенно невозможные меры, какие-то невероятные. Такое впечатление, что на Москву какие-то иноземцы напали, и вот против них все возможности силовиков – и Росгвардия, ДПС, полицейские. И все это направлено на то, чтобы запугать людей, чтобы им неповадно было. Перекрывают улицы, эти одетые космонавтами [правоохранители] бьют дубинками”, – сказала она.

По словам актрисы, в Санкт-Петербурге “какой-то из “космонавтов” настолько озверел, что бил табельным оружием по лицу протестующих”.

“Это уже какая-то психопатия. Они говорят, что боятся распространения коронавируса из-за протестов, но на самом деле они боятся своих людей, жителей городов. И это так показательно! Невероятно, люди перестали бояться. Уже масса людей, которых скорая помощь забирает. Ярость силовиков переходит в страшную шизофрению, она набирает обороты. Власть боится потерять власть”, – считает Ахеджакова.

Она отметила, что выходят интеллигентные люди без какой-либо агрессии, а “против них несутся какие-то бронемашины, какие-то танки”.

“Сила этого жуткого сатанизма приближается к белорусским силовикам, это показательно”, – подчеркнула Ахеджакова.

На акциях 31 января в поддержку Навального в разных городах РФ задержали более 3 тыс. протестующих. Больше всего задержаний произвели в Москве и Санкт-Петербурге.

Предыдущие акции в поддержку Навального прошли 23 января. В штабе политика заявили, что в митингах по всей стране участвовали 250–300 тыс. человек. Задержали, по данным правозащитников, более 3,6 тыс. человек в 125 городах, в том числе почти 200 несовершеннолетних.

Акции проходят в связи с тем, что, когда 17 января 2021 года Навальный вернулся в Россию, его сразу же задержали по делу “Ив Роше” и отправили под арест на 30 суток. Еще в 2014 году в рамках этого дела оппозиционер получил 3,5 года условно и до 29 декабря 2020-го находился на испытательном сроке. Он должен был не реже двух раз в месяц приходить на регистрацию в органы Федеральной службы исполнения наказаний, однако с августа по январь пробыл в Германии. Теперь условный срок ему могут заменить на реальный.

Сегодня в МИД РФ заявили о “закулисной роли Вашингтона” в протестах в России.

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