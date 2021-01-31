Жителей США обязали носить маски в общественном транспорте

31.01.2021, 20:36, Новости дня

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Исполняющий обязанности министра внутренней безопасности США Дэвид Пекоске распорядился обеспечить обязательное ношение масок в общественном транспорте, сообщила пресс-служба американского Министерства внутренней безопасности (МВБ).

«Управления транспортной безопасности США будет требовать, чтобы люди надевали маски на (…) пропускных пунктах TSA, а также на всех участках системы общественного и коммерческого транспорта», – приводит ТАСС сообщение.

Отмечается, что данная мера вводится в соответствии с указом президента США Джо Байдена от 21 января, согласно которому власти страны должны обязать жителей носить маски в общественном транспорте и на территории, которая принадлежит федеральному правительству. При администрации предыдущего американского лидера Дональда Трампа носить маски в общественном транспорте было рекомендовано, однако это не являлось обязательным.

21 января президент Соединенных Штатов Джозеф Байден подписал десять исполнительных указов, направленных на активизацию борьбы с пандемией нового коронавируса в США.