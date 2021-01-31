 

Российские ученые предложили новый способ переработки литиевых батарей

31.01.2021, 17:08, Новости дня
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Потребность в новой технологии переработки отслуживших свой век литиевых аккумуляторов возникает в связи с быстрым развитием электромобилей, отмечают эксперты. Российские ученые выступили со своими предложениями по данному вопросу.

Благодаря новой методике можно будет снизить себестоимость работ на 30-40%. Специалисты из НИТУ «МИСиС» полагают, что созданным ими технология будет использована при реализации программы развития электротранспорта в российской столице.

Напомним, что главными преимуществами электромобилей является более низкий шум машин, а также полное отсутствие вредных выхлопных газов. Однако много вопросов до сих пор возникает по поводу производства и утилизации аккумуляторов.



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