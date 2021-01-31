 

Ученые подсказали наиболее эффективный метод спора

31.01.2021, 17:08, Новости дня
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Эксперимент, проведенный американскими и немецкими учеными, представителями университетов Северной Каролины и Кобленца-Ландау, позволил определить наиболее эффективный метод ведения спора. Что же необходимо делать, чтобы отстоять свою позицию в разговоре?

Оказалось, что оперирование фактами редко приводит к достижению желаемой цели. У оппонента ведь всегда найдутся другие факты и контраргументы. В лучшем случае кто-то сдастся под давлением авторитета собеседника.

Однако при равных исходных, когда спорят люди одного возраста, статуса, с одинаковы образованием и т.д., обычно выигрывает тот, кто подтверждает свои аргументы личным опытом. Главное, чтобы такой опыт был реальным, а не вымышленным, говорят исследователи. В противном случае вас быстро разоблачат.



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