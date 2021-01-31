В Калиниград поступили почти 11 тысяч доз вакцин от коронавируса

31.01.2021, 16:58, Новости дня

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В Калиниград прибыли две партии от коронавируса «Гам-КОВИД-Вак» (торговая марка «Спутник V»), заявили в региональном оперативном штабе по контролю за новой коронавирусной инфекцией.

«В регион поступили две новые партии вакцины «Спутник V». Первая партия порядка 10 тысяч доз уже развезена в медучреждения, и из этой партии введено только сегодня 260 доз. Вторая партия – 792 дозы – сейчас распределяется в медицинские учреждения», – передает заявление штаба РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что в столице на вакцинацию от коронавируса записались порядка полумиллиона москвичей.

Массовая вакцинация населения от коронавируса стартовала в РФ 18 января 2021 года. Вакцинация проводится бесплатно и на добровольной основе.