 

В Полтавской области из реки достали тела двух женщин – ГСЧС

31.01.2021, 16:18, Новости дня
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30 января водолазно-спасательный отряд Госслужбы по ЧС достал из реки Тагамлык в селе Писаревка Новосанжарского района Полтавской области тела погибших женщин – 1979-го и 1998 годов рождения. Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС.

Тела погибших доставлены в областное бюро судебно-медицинской экспертизы для установления причины смерти, отметили в релизе.

Спасатели попросили граждан Украины не выходить на тонкий лед на водоемах.

Фото: pl.dsns.gov.ua

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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