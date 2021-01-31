Мужчина напал с ножом на росгвардейцев на акции в Москве

31.01.2021, 15:10, Новости дня

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На несанкционированной акции в Москве мужчина набросился с ножом на сотрудников Росгвардии. Инцидент произошел около станции метро «Братиславская» на юго-востоке столицы, сообщил источник в правоохранительных органах.

«Недалеко от станции метро «Братиславская» мужчина накинулся на сотрудников Росгвардии с ножом. В результате происшествия пострадавших нет, мужчина задержан», – передает сообщение ТАСС.

Сейчас личность мужчины установлена, с ним работают правоохранительные органы, добавил источник.

В прошлую субботу на незаконной акции в Москве таксист Валерий Евсин напал на бойца ОМОН. Мужчина был арестован.

Ранее Пресненский суд Москвы арестовал TikTok-блогера Константина Лакеева, напавшего на автомобиль силовиков во время несанкционированной акции в Москве.

Напомним, после несанкционированных акций 23 января следователи возбудили 21 уголовное дело. Выходить на незаконные акции людей призывали сторонники Алексея Навального.

Официальный представитель ведомства Ирина Волк заявила, что МВД РФ призывает граждан воздержаться от участия в несогласованных акциях 31 января, отметив, что целью провокаторов является инициирование столкновений участников с представителями полиции.

МВД РФ и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций. Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в Сети призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом.