Анализ жестикуляции добавят к системам распознавания речи

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31.01.2021, 13:32, Новости дня
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Люди общаются не только при помощи слов, говорят специалисты из Общества имени Макса Планка. Чем более эмоциональным становится разговор, тем больше в нем появляется характерных жестов. Проблема в том, что современные системы распознавания речи никак не учитывают данный фактор.

Ученые решили восполнить этот пробел и добавить в такие системы анализ жестов. Результатом должно стать лучшее восприятие полученной информации компьютерной программой. Также специалисты хотят добиться большей точности работы.

Исследования в этой области находятся еще в самом начале. Однако появление систем анализа жестов ожидается в недалеком будущем. Кроме того, ученые считают необходимым обращать внимание на мимику.



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