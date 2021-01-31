Китайцы создали робота для передвижения внутри труб

31.01.2021, 13:32, Новости дня

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Нового робота для передвижения по трубам создали в Китае. Особенностью машины является то, что ее распечатали на 3D-принтере, отмечают разработчики.

В целом, функции робота те же, что и у его предшественников. Он должен перемещаться внутри трубопроводов и исследовать поверхности на предмет появления повреждений. Как только робот находит изъяны, он тут же подает сигнал на поверхность.

Технические средства такого рода позволяют существенно сократить расходы на содержания трубопроводов и минимизировать риски возникновения крупных аварий. Появляется возможность планировать ремонтные работы, уточняют специалисты. Это повышает эффективность эксплуатации труб различного предназначения: для доставки воды, газа, нефти и прочего.