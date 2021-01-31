Синоптики предупредили об аномальных морозах в центральной России

31.01.2021, 13:22, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Во второй половине недели в центральной части РФ ожидаются аномальные даже для февраля 20-градусные морозы, сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Если в ночь на понедельник воздух остынет до минус 5 – минус 10, днем минус 2 – минус 7, то уже к среде температурный фон понизится до своей климатической нормы – под утро до минус 9 – минус 14, после полудня до минус 4 – минус 9. И это только начало», – рассказал Тишковец РИА «Новости».

А уже в четверг температура упадет до минус 10-15, в пятницу и субботу до минус 15-20, а в воскресенье и понедельник ожидается от минус 20 до минус 25.

При этом ожидаемое общее количество осадков за неделю не превысит 5-10 миллиметров, а высота сугробов будет колебаться от 32 до 37 сантиметров.

Ранее специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников рассказал, что москвичам рано надевать весеннюю одежду, это может привести к стрессу для организма.