Испания выдала РФ не заплатившего налоги на 3 млрд рублей бизнесмена

31.01.2021, 13:22, Новости дня

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Российский бизнесмен Андрей Кушуль, обвиняемый в уклонении от уплаты налогов почти на 3 млрд рублей, был экстрадирован из Испании в Россию, сообщила Генеральная прокуратура.

«По требованию Генеральной прокуратуры РФ компетентные органы Королевства Испания экстрадировали в Россию Андрея Кушуля», – говорится на сайте ведомства.

По версии следствия, с 2011 по 2016 годы Кушуль, являясь собственником 50% акций иностранных компаний ACMA Engineering Limited и Kerinea Limited, а также имея долю в группе компаний «Росан», включил в налоговую декларацию заведомо ложные сведения, уменьшив таким образом налоговую нагрузку на одно из своих предприятий Росан Трэйд». После этого бизнесмен скрылся от правоохранителей и был объявлен в розыск. В 2019 году Кушуля задержали в Испании, и по запросу Генпрокуратуры власти королевства согласились выдать предпринимателя.

Кушуль обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 33, п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ («Организация и руководство уклонением от уплаты налогов, подлежащих уплате организацией, путем включения в налоговую декларацию заведомо ложных сведений, в особо крупном размере») и пп. «а», «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ («Уклонение от уплаты налогов, подлежащих уплате организацией, путем включения в налоговую декларацию заведомо ложных сведений, группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере»).

В августе прошлого года Кипр выдал РФ бизнесмена, который обвиняется в хищении более 500 млн рублей у одного из крупнейших российских банков.