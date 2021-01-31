 

На границе с Польшей задержали мужчину, который пять лет был в розыске – Госпогранслужба

31.01.2021, 12:42, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

На пункте пропуска “Шегини” 31 января пограничники задержали пассажира автобуса польской регистрации “Львов – Вроцлав”. Об этом сообщили в пресс-центре Госпогранслужбы Украины.

Во время процедуры паспортного контроля пограничники обнаружили, что 40-летний гражданин Украины находится в розыске с декабря 2015 года.

“Его разыскивают правоохранители Львовской области по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство). Мужчина, вероятно, думал, что о нем забыли, и решил местом дальнейшего сокрытия выбрать Польшу”, – уточнили в релизе.

Задержанного передали сотрудникам Национальной полиции Украины.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.07 / Россия стала лидером по денежным переводам в Грузию

07.01 / Алиев пообещал «жесткий ответ» Армении в случае продолжения визитов в Карабах

10.08 / Белорусы США приняли участие в выборах 9 августа

05.11 / В Госдуму внесен законопроект о неприкосновенности экс-президента

15.12 / В Петербурге дополнительно развернут 2 тыс. коек для пациентов с COVID

20.10 / Названы лучшие и худшие пенсионные системы мира 2020 года

08.07 / Зеленский: Мы поддерживаем независимость Нацбанка, но как жить, если бюджет посчитан по курсу 30?

01.08 / В Иране заявили о сорванных планах террористов атаковать генконсульство России

19.10 / В Хабаровском крае отметили позитивные изменения после назначения Дегтярева

18.09 / Россия возобновляет авиасообщение с еще четырьмя странами

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска