На границе с Польшей задержали мужчину, который пять лет был в розыске – Госпогранслужба

31.01.2021, 12:42, Новости дня

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На пункте пропуска “Шегини” 31 января пограничники задержали пассажира автобуса польской регистрации “Львов – Вроцлав”. Об этом сообщили в пресс-центре Госпогранслужбы Украины.

Во время процедуры паспортного контроля пограничники обнаружили, что 40-летний гражданин Украины находится в розыске с декабря 2015 года.

“Его разыскивают правоохранители Львовской области по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство). Мужчина, вероятно, думал, что о нем забыли, и решил местом дальнейшего сокрытия выбрать Польшу”, – уточнили в релизе.

Задержанного передали сотрудникам Национальной полиции Украины.

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